رئيس الطائفة الإنجيلية: العيش المشترك لا يصبح حقيقة دون الإيمان بالاختلاف

اختتم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر شبكة خدمة الشباب الأول «تواصلCONNECT»، ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية «أجابيه» بوادي النطرون، بحضور أكثر من 1100 مشارك من قادة وخدام الكنائس الإنجيلية الشباب، والذين يمثلون المذاهب الإنجيلية من مختلف محافظات مصر.

أندريه زكي: الشباب هم الحياة والمستقبل

وخلال كلمته، عبّر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بحواره مع قادة الشباب والخدام المشاركين، قائلا: «أشعر بفرح عظيم اليوم، وأجمل أيام حياتي وسط الشباب من قادة وخدام الكنائس الإنجيلية من المذاهب المختلفة في مصر، الشباب هم الحياة والمستقبل، نصلي دائمًا من أجل شباب بلادنا وكنائسنا وشعبنا المصري العظيم، بدون شبابنا لا مستقبل لنا».

زكي: نؤمن إيمانًا عميقًا بقضية العيش المشترك

وأضاف الدكتور القس أندريه: «نحن نؤمن إيمانًا عميقًا بقضية العيش المشترك، ولا نقف فقط عند حدود والقواسم المشتركة، لأن العيش المشترك لا يصبح حقيقة بدون الإيمان بحق الاختلاف، ونحن نؤمن بما نؤمن به كما نحترم بما يؤمن به الآخر».

وشارك في فعاليات المؤتمر من قيادات وخدام الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والأسقف عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة، والقس استيفن سعيد، رئيس مجمع كنائس الإيمان، والقس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، والقس منير صبحي، راعي الكنيسة المعمدانية الأولى، والقس فارس بولس، رئيس مجمع النعمة الثاني، والدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفسي، ومؤسس خدمة كريدلوجوس.