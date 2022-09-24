المدير البطريركي للكلدان بمصر يستقبل سفيرة دولة البرتغال

استقبل أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، السفيرة مانويلا فرانكو، سفيرة دولة البرتغال في جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر المطرانية الكلدانية، بمصر الجديدة.

مزار العذراء سيدة

شارك في اللقاء الخور أسقف الزائر، الأب غزوان شهارا، وبعض العاملين بالمطرانية، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات، التي تربط مزار العذراء سيدة فاتيما بمصر، والمزار الرئيسي بالبرتغال.

تمثال للعذراء سيدة فاتيما

اطلعت السفيرة خلال الزيارة على المرافق الحيوية بالمطرانية، كما قدم الخورأسقف بولس ساتي، هدية تذكارية لسفيرة دولة البرتغال بمصر، تحتوي على تمثال للعذراء سيدة فاتيما.

مؤتمر شبكة خدمة الشباب

في سياق منفصل اختتم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر شبكة خدمة الشباب الأول «تواصلCONNECT»، ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية «أجابيه» بوادي النطرون، بحضور أكثر من 1100 مشارك من قادة وخدام الكنائس الإنجيلية الشباب، والذين يمثلون المذاهب الإنجيلية من مختلف محافظات مصر.

وشارك في فعاليات المؤتمر من قيادات وخدام الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والأسقف عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة، والقس استيفن سعيد، رئيس مجمع كنائس الإيمان، والقس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، والقس منير صبحي، راعي الكنيسة المعمدانية الأولى، والقس فارس بولس، رئيس مجمع النعمة الثاني، والدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفسي، ومؤسس خدمة كريدلوجوس، وبحضور أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام، القس عادل جادالله، والشيخ ماجد طوبيا، والشيخ ناصر صادق، والشيخ رضا البطل، والدكتور استيفن إسكندر، منسق شبكة خدمة الشباب، والقس طوني جورج، مؤسس خدمة TC مصر والشرق الأوسط التابعة لرابطة الإنجيليين، الدكتور نادر سامح، من كنيسة قصر الدوبارة وساندرا رأفت، من خدمة TC مصر، والدكتور يوسف يعقوب من خدمة كريدلوجوس.