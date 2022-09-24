الأوراق المطلوبة لحجز شقة في سكن لكل المصريين 3.. تختلف من فئة لأخرى

باتت شقق سكن لكل المصرين 3، تشغل بال الكثير من الأسر المصرية بعد الإعلان عن موعد طرح كراسة الشروط، والتي تبدأ من غد الأحد 25 سبتمبر، ويبحث الكثيرون عن الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في الفئات التالية: «الأرامل، ذوي الاحتياجات الخاصة، الموظفين، العاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة، المطلقات، الأعزب، المتزوج، الحرفيين » أو غير ذلك سواء لمتوسطي الدخل أو منخفصي الدخل.

الأوراق المطلوبة للحصول على سكن لكل المصريين 3

وأعلنت وزارة الإسكان، في بيان صادر لها في وقت سابق، عن الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022، ضمن مشروع سكن لكل المصريين 3، للموظفين أو القطاع الخاص أو الحالات الاجتماعية المختلفة.

التقديم على سكن لكل المصريين 3 من خلال صندوق الإسكان

وأشار البيان أنه يتم التقديم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر موقعه الرسمي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022، ضمن مشروع سكن لكل المصريين 3ن للموظفين أو العاملين في القطاع الخاص وغير ذلك من الحالات الاجتماعية، والتي تشمل الأوراق التالية:

1 - يتم ملء وتقديم استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشوط بخط واضح).

2 - إرفاق إيصال شراء الكراسة وايصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إضافـة للمستندات التالية بصيغة «PDF» وتحميلها على الموقع.

3 - صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

4 - شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة» إذا كانت تعمل، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة مـن جهـة العمل في تاريخ معاصر للإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية.

5 - مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافيـة، وهي عبارة عن «عمـل إضافي، الأملاك الزراعيـة، معاش، امتلاك سندات أو أسهم، حسابات التوفير، أوراق مالية».

الأوراق المطلوبة للموظفين

الأوراق المطلوبة للموظفين في الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال للتقديم للحصول على سكن لكل المصريين 3 جاءت كالآتي:

1 - شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

2 - مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة للعاملين بالشركات والقطاع الخاص للتقديم للحصول على شقة

1- شهادة معتمـده مـن جهـة العمـل تتضمـن جميـع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري وموضحـا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهـة العمـل.

2 - مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة لأصحاب المهن الحرة

الأوراق المطلوبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة للتقديم للحصول على شقة

1 - شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحاً بها مهلة المتقدم.

2 - صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

3 - شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحاً بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

4 - مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرا.

الأوراق المطلوبة للأرامل وأصحاب المعاشات

الأوراق المطلوبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات للتقديم للحصول على شقة

1 - طابعة معتمدة لبيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

2 - صورة من مستند المبلغ التي تتحصل عليه المطلقة.