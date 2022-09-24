«وطن أخضر» مبادرة للتصالح مع البيئة وصحفيون ينقلون التجربة لمنازلهم

اعتبرت الصحفية رضوى هاشم، محررة شؤون البيئة في صحيفة «الوطن»، أن المبادرة التي أطلقتها الصحيفة مؤخراً بعنوان «وطن أخضر»، تُعد الأولى من نوعها، التي تطلقها مؤسسة إعلامية، للتصالح من البيئة، من خلال التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، والتعريف بمخاطر التغيرات المناخية.

تعريف الجمهور بخطورة التغيرات المناخية

وأوضحت «هاشم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية شيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه مع اقتراب قمة المناخ (COP-27) كان لابد من تعزيز الدور التوعوي لمؤسسة «الوطن» في تعريف الجمهور بخطورة التغيرات المناخية، وتأثيراتها السلبية على كافة مناحي الحياة، خاصةً وأن تلك القضية لم تعد رفاهية، ولكنها تؤثر في جميع اتجاهات الحياة الأساسية.

ترشيد استهلاك الطاقة وبدائل للبلاستيك

وتابعت الصحفية رضوى هاشم قائلةً: «بدأنا الفكرة منذ 4 أشهر، من خلال عدة إجراءات، منها تخصيص قسم لنشر الموضوعات المتعلقة بالمناخ، وتوفير عدد كبير من النباتات وتوزيعها في أروقة المؤسسة، بالإضافة إلى توفير بدائل للبلاستيك في الاستخدام اليومي، مع تخفيض استهلاك الطاقة داخل المبنى، وكذلك إعادة تدوير المياه المستخدمة.

ممارسة سلوكيات حقيقية للحد من التلوث

وأشارت إلى أن الهدف من مبادرة «وطن أخضر» هو أن يبدأ كل صحفي ومواطن بنفسه، عن طريق ممارسة سلوكيات حقيقية للحد من التلوث، وبالفعل بدأ العديد من العاملين في المؤسسة نقل تلك التجربة إلى منازلهم، وتعليم أبنائهم تلك السلوكيات الإيجابية، مضيفة أن تلك الجهود تأتي في إطار دور المؤسسات الإعلامية في رفع الوعي العام للمواطن المصري.

يُذّكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، وجاسمين طه، وشيرين عفت، ونهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهم الأسرة المصرية، إلى جانب متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان، داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.