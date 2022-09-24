ازدحام بسبب حفل تامر حسنى بالإسكندرية.. مخصصة لخريجي الثانوية العامة

شهد طريق الكورنيش ازدحاما مروريا قبل انطلاق حفل تامر حسنى بالإسكندرية، المقر انطلاقه مساء اليوم، حيث يقام الحفل بأحد فنادق الإسكندرية الكبرى بمنطقة سيدي جابر شرقا، والتي تعد نقطة الوسط في طريق الكورنيش الرئيسي بالإسكندرية.

وشهدت الإسكندرية تواجد رجال المرور منذ صباح اليوم، لتسهيل حركة تنقل المواطنين الراغبين لحضور حفل تامر حسني بالإسكندرية اليوم، حيث أن أبواب الفندق فتحت أمام الجماهير من الساعة 1 ظهرا من أجل تيسير دخول الجماهير، بحسب بيان إدارة الفندق التي تحتضن الحفل.

تفاصيل حفل تامر حسني بالإسكندرية

وبحسب إدارة تسويق حفل تامر حسني بالإسكندرية فإن ذلك الحفل هو الأول الذي ينظمه النجم الغنائي لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، احتفالا بالتحاقهم بالمرحلة الجامعية.

أسعار تذاكر حفل تامر حسني بالإسكندرية

وبلغت قيمة تذاكر حفل تامر حسني بالإسكندرية 250 جنيها للتذكرة العادية و500 جنيه للمميزة، وهو الأمر الذي أشاد به أبناء المدينة الساحلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغاني تامر حسني في الإسكندرية

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني عددًا من أغانيه الجديدة من ألبوم «عشأنجي»، و«هدلعنى»، وغيرها من أغانى فيلمه «بحبك»، ومفاجآت أخرى خلال الحفل الذي يضم عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية.