أماكن مخصصة لبيع الأدوات المدرسية والملابس بأسعار مخفضة في المحافظات

تختلف أسعار الأدوات المدرسية بحسب الخامات والأنواع ومناطق البيع والعرض، وتضم جميع محافظات مصر أماكن للبيع بنظام الجملة والقطاعي، وهناك أماكن مخصصة بمختلف المحافظات لبيع المستلزمات المدرسية من حقائب وكراريس وكشاكيل وملابس وأقلام وأدوات حفظ أطعمة ومياه شرب للأطفال بالحضانة والمرحلة الابتدائية، بأسعار مخفضة ومعقولة مقارنة بأماكن أخري.

أرخص أماكن بيع الأدوات المدرسية في المحافظات

1- سوق الورق بالمنشية بوسط الإسكندرية.

2- منطقة الساعة بشرق الإسكندرية.

3- شارعي الحسيني القبلي والبوسطة وميدان عمر أفندي بمدينة المنيا.

4- شارع الجمهورية بأبوقرقاص، ومنطقة العرفاني بمدينة ملوي بالمنيا.

5- سوق الشهيد وشارع القيسارية بميدان العارف بالله بمحافظة سوهاج.

6- شارعي العباسي والسكة الحديد بمدينة المنصورة.

7- منطقة القيسارية الشعبية وميدان المجذوب بحي غرب أسيوط.

8- شارع عطا بوسط مدينة القليوبية.

9- شارع الاستاد بمحافظة المنوفية.

10- شارع دائر الناحية في محافظة كفر الشيخ.

11- شارع النبوي المهندس وميدان عبد الهادي بالخارجة بالوادي الجديد.

12- شارع الخان بمنطقة تحت البواجي بطنطا.

13- شوارع المكاتب، مولد النبي، الحدادين، الحمام، المنتزه، الحلقة، ونعيم بمحافظة الشرقية.

معارض أهلا مدارس في جميع محافظات مصر

وتوجد معارض أهلا مدارس في جميع محافظات مصر، بمشاركة أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى حيث تضم كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 إلى 30% على كافة المستلزمات، إضافة إلى توفير بعض السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تيسيراً على المواطنين وللتخفيف عن كاهلهم.

وقال محمد علام، تاجر، من محافظة سوهاج إن أسعار الأدوات المدرسية، ومنها الحقائب «الشنط»، في المناطق المعروفة بتجارة الجملة والقطاعي، تتراوح بين 50 و100 جنيه حسب الحجم والخامة، كما أن متوسط أسعار الأحذية الكلاسيك والرياضية تتراوح بين 60 و150 جنيه حسب النوع والمقاس.