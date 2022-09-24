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«تطوير التعليم الفني»: 150 طالبا تقدموا لمسابقة الحرف العالمية

كتب:

محمد متولي
09:59 م | السبت 24 سبتمبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إنه جرى الإعلان عن إطلاق مسابقة عالمية للمهارات والحرف «Word Skills» في دورتها الأولي بداية من شهر سبتمبر، وهي المسابقة التي تقدم إليها طلاب التعليم الفني الموجودون على مستوى الجمهورية.

بصيلة: تصفيات للطلاب من القائمين على المسابقة

وأضاف «بصيلة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أنه حتى الآن تقدم أكثر من 150 طالبا على مستوى الجمهورية من الطلبة المتميزين بالمسابقة، كما تم إجراء تصفيات لهم من قبل القائمين على المسابقة، بدعم من اليونسكو وإحدى الشركات الراعية.

بصيلة: 5 دول مشتركة في المسابقة بينها مصر

واستطرد: «فيه 10 مجالات سيتبارى فيها الطلاب منها تكنولوجيا الويب والتصميم الهندسي الأوتوكاد وإدارة شبكات المعلومات وتنفيذ تطبيقات المحمول وتنفيذ تطبيقات العلامات التجارية والحوسبة السحابية وتكنولوجيا الموضة وتصفيف الشعر والطهي، وهي المجالات التي ستقام عليها منافسة عالمية في الدول الخمس المشتركة ضمن المسابقة».

وأوضح أنه فاز حتى الآن 10 طلاب وطالبات في التخصصات المختلفة التي جرى الإعلان عنها، وبالنسبة للفائزين فسيتم إنجاز سفرهم لإحدى الدول الأجنبية كاليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وفنلندا وسويسرا، «الشهر اللي جاي هيتم سفر هؤلاء الطلبة الفائزين بصحبه المدرسين الذين أشرفوا على تدريبهم».

وتابع: «المدرسين الذين أشرفوا على تدريب الطلاب كانت لهم مسابقة موازية تقدم عليها عشرات المدرسين لتصفية 10 مدرسين يستطيعوا القيام بدور التدريب للطلاب على المسابقة داخل مصر وخارجها».

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