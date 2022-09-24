أسعار التوابل في مصر 2022.. سعر الكيلو يصل لـ1200 جنيه لبعض الأنواع

أسعار التوابل في مصر 2022 من الأمور التي تهم قطاع كبير من المواطنين في مصر، فهي واحدة من أهم المكونات التي تضيف للطعام مذاقا جيدا، واستقرت أسعار أصناف البهارات بشكل كبير في الأسواق المحلية ومحلات العطارة أو في المحلات التجارية الكبرى.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات التي تنشر على مدار اليوم، أسعار التوابل في مصر 2022 والبهارات سواء في المحلات التجارية الكبرى أو العطارة، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار التوابل 2022 في المحلات التجارية الكبرى

وتعرض المحلات التجارية الكبرى التوابل من عدة علامات تجارية معروفة، ما يجعل هناك اختلافا في الأسعار حسب التغليف والشركة المنتجة، وفق المواقع التجارية لسلاسل المحلات الكبرى وجاء متوسط الأسعار كالآتي:

كيس بهارات 20 جم بسعر 12 جنيهًا.

توابل طماطم 90 جراما بسعر 21 جنيهًا.

السبع بهارات سعر الكيلو 180 جنيهًا.

توابل بانية 40 جنيهًا للكيلو.

بهارات فراخ سعر الكيلو نحو 140 جنيهًا.

بهارات مكسيكية سعر الكيلو 120 جنيهًا.

بهارات تيكا بسعر 110 جنيهات للكيلو.

بهارات سمك بسعر 110 جنيهات للكيلو

بهارات لحمة 165 جنيهًا للكيلو.

توابل بطاطس 96 جنيها للكيلو.

أوراق لورا بسعر 120 جنيهًا للكيلو.

كيلو السماق بسعر 140 جنيهًا.

زنجبيل مطحون 30 جنيهًا بسعر 21 جنيها.

زعتر سيناوي جاف بسعر 150 جنيها للكيلو.

روز ماري الكيلو منه 70 جنيها.

جوز الطيب ناعمة 75 جرام بسعر 75 جنيها، الكيلو 1000 جنيه.

فلفل أبيض ناعم 50 جرام بسعر 52 جنيهًا، والكيلو 1025 جنيهًا.

فلفل أسود ناعم 50 جرام بسعر 53.75 جنيه، والكيلو 1075 جنيهًا.

كاري 45 جرام بسعر 47.85 جنيه، والكيلو 1065 جنيهًا للكيلو.

توم بودرة 90 جرام بسعر 42.75 جنيهًا، والكيلو 1070 جنيهًا.

شطة 45 جرام 14 جنيهًا، الكيلو بسعر 310 جنيها.

حبهان جامبو يبدأ سعره من 900 إلى 1100 جنيه، والحصا من 910 جنيها إلي 1200 جنيه.

سعر البهارات في الأسواق الشعبية.

أما في محلات العطارة، فقامت جريدة «الوطن» بجولة على عدد من محلات العطارة في منطقة الدقي وجاءت الأسعار كالآتي:

حيث سجل سعر الكيلو من الكمون 110 جنيهات، الشمر 250 جرام نحو 25 جنيها، والزنجبيل الناعم 70 جنيها، والطازج بسعر 85 جنيها، جوز الطبي 500 جنيه، الكركم 100 جنيه، الزعتر 120 جنيها، الحبهان 850 جنيها، الكاري 90 جنيها، ال7 بهارات بسعر 175 جنيها، بصل بودرة 80 جنيها، توم بودرة نفس السعر، بهارات كبسة 75 جنيها، شطة 100 جنيه، فلفل أسمر 400 جنيه.