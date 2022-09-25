تفاصيل مزايدة لتأجير منفذي بيع بممشى كورنيش النيل في بنها 17 أكتوبر

أعلنت محافظة القليوبية فتح باب المزاد العلني والتقدم لتأجير منفذي بيع تجاريين بممشى كورنيش النيل بمنطقة «الفلل» في مدينة بنها، وحددت مواعيد المزايدة، وثمن كراسة الشروط وكل التفاصيل الأخرى.

إجراءات المزاد العلني لتأجير منفذي بيع بكورنيش بنها

أوضحت المحافظة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن الجهة المعلنه لتأجير منفذي بيع تجاريين بممشى كورنيش النيل بنها في منطقة الفلل هي الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، مشيرة إلى عقد الجلسة بديوان عام محافظة القليوبية الساعه الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين 17 أكتوبر المقبل.

وأضاف البيان، أن المزاد يشمل عمليتين، الأولى تأجير كشك خشبي رقم 1 بممشى كورنيش النيل بجوار كوبري كفر الجزار، على أن يُسدد تأمین مؤقت قدره 800 جنيه، والثانية تأجير كشك خشبي رقم 2 بممشي كورنيش النيل بمنتصف الممشى، على أن يُسدد تأمين مؤقت 900 جنيه طبقا لكراسه الشروط والمواصفات.

شروط التقدم لمزايدة منفذي بيع بكورنيش النيل

وأوضحت المحافظة في بيانها، أن من الراسي عليه المزاد سيسدد نسبه 10% من إجمالي ثمن الترسية لمدة الإيجار كتأمین نهائي، مضافا إليه ضريبة القيمة المضافة.

وتباع كراسه الشروط والمواصفات بالإدارة العامة للشؤون المالية بمبنى الديوان العام بمحافظة القليوبية، نظیر سداد مبلغ 299 جنيها، مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة للكراسة، مع لصق طابع شهید.

وتخضع عمليه التأجير لأحكام القانون 182 لسنة 2018، الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية.