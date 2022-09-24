تعليم الإسكندرية: تسليم الكتب الدراسية بنسبة 100% للمراحل الدراسية الأولى

أكدت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن تلاميذ رياض الأطفال وأولى ابتدائي وأولى إعدادي وأولى ثانوي، استلموا كتبهم اليوم نظرا لدفعهم المصاريف مع التقديمات خلال الأيام الماضية.

تفاصيل تسليم الكتب الدراسية في مدارس الإسكندرية

وأضافت «نادية» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر تسليم كتب سائر المراحل الدراسية مع بداية العام الدراسي في الأول من أكتوبر، وذلك بمجرد دفع القسط الأول من المصروفات، حيث أقرت الوزارة دفع المصروفات على 3 أقساط تسهيلا على أولياء الأمور.

أسباب تسليم الكتب الدراسية في الإسكندرية

وأوضحت أن تسليم الكتب للمراحل الدراسية الأولى اليوم ضمن اليوم الأول لمبادرة اعرف مدرستك، جاء نتيجة أن الطلاب الجدد قد سددوا المصروفات مع ورق التقديم، لذا أتيحت لهم الكتب اليوم، بينما يقدم أولياء أمور المراحل الأخرى المصروفات أو القسط الأول منها مع دخول الدراسة في الأول من أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن المديرية استلمت الكتب من الوزارة ودخلت المخازن، بينما تم توزيع حصة كل مدرسة من مخازن الإدارات وذلك لتسهيل عملية تسليم الكتب للتلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.