تفاصيل الالتحاق بكلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي بجامعة الإسكندرية

كشفت كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي بجامعة الاسكندرية، عن أنّ برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق، يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما يقبل طلاب الدبلومات السياحية الفندقية، والدبلومات التجارية بأنواعها والدبلومات الزراعية، الدبلومات الصناعية، الطلاب الوافدين من التخصصات السابقة أو ما يعادلها.

وتابعت كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي بجامعة الإسكندرية، أنّ التقديم يتم عن طريق كتابة الرغبات على موقع التنسيق، وبعد الترشيح يتجه الطالب إلى الكلية لمعرفة موعد المقابلات الشخصية.

وأشارت الكلية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّه يتم قبول الطالب ويحق له التسجيل بالبرنامج فعليا، بعد اجتياز اختبارات القبول، التي تشمل مرحلتين «الأولى اختبارات القبول الشخصية وتعقد بمقر كلية السياحة والفنادق، والثانية اجتياز تدريب لمدة أسبوع على الأقل بمطعم تحدده الكلية».

الفرق بين كلية السياحة والفنادق العادية والبرنامج التبادلي

وأوضحت كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، الفرق بين كلية السياحة والفنادق العادية وبين كلية السياحة والفنادق البرنامج التبادلي، وهي أنّ كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي تمنح درجة بكالوريوس معتمدة تماما مثل الكلية العادية، والاختلاف أنّها تمنح درجة بكالوريوس متخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم، كما أنّ الكلية العادية تعتمد على الدراسة الأكاديمية فقط، بينما التعليم التبادلي يعتمد على الدراسة والعمل معا، مع حصول الطالب على راتب شهري.

موعد اختبارات القدرات

وناشدت كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي بـ«جامعة الاسكندرية»، الطلاب المرشحين للكلية للعام الجامعي 2022-2023، بعقد اختبارات القدرات يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022، مناشدة الطلاب الذين تم ترشيحهم من مكتب التنسيق وتم تسجيل بياناتهم بالكلية، التواجد بالكلية فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.