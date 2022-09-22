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«تعليم الإسكندرية»: التعاقد مع 1267 معلما لمواجهة العجز في مدارس المحافظة

كتب:

كيرلس مجدى وخالد غنيم
09:21 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
تكريم وكيل تعليم الإسكندرية من نقيب صحفيين النقابة الفرعية

تكريم وكيل تعليم الإسكندرية من نقيب صحفيين النقابة الفرعية

قال العربى أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن خطة التغلب على عجز المدرسين في مدارس الإسكندرية تشمل 3 طرق منها التعاقد مع 1267 معلما من خريجي كليات التربية

جاء ذلك خلال ندوة بمقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بحضور فكري عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وهدى الساعاتي عضو مجلس النقابة، وذلك للوقوف على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2032/2022.

حلول عجز المدرسين في الإسكندرية 

واستطرد «أبو زيد»،: «تم تجاوز أزمة عجز المدرسين من خلال الطرق التالية، أولًا العمل بنظام الحصة مع رفع أجر الحصة إلى 20 جنيهًا بعد أن كانت 3 جنيهات ونصف وهذا النظام متاح لمدرسي الوزارة من أجل زيادة دخلهم وكذلك من خارج الوزارة».

وأشار إلى أن النظام الثاني، يتمثل في التعاقد مع 1267 معلما من خريجي كليات التربية للعمل في الصفوف الأولى ورياض الأطفال.

الاستعانة بمتطوعين

أما النظام الثالث أوضح «أبو زيد»، أنه تتم الاستعانة بالمتطوعين من أصحاب الخبرة في مجال التعليم في التخصصات المختلفة إلى جانب المتدربين في كليات التربية طبقا للقانون 155 الخاص بالمعلم المساعد، إلى جانب الاستعانة بمن يؤدون الخدمة العامة ويكون ذلك حسب كفاءتهم وسيتم توزيعهم حسب تخصصاتهم في إسكندرية.

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