مصر الأولى أفريقيا في سرعات الإنترنت.. كلمة السر استراتيجية تطوير البنية التحتية

تربعت مصر على عرش القارة الإفريقية في مؤشرات سرعات الإنترنت الأرضي لتحتل المركز الأول بمتوسط سرعة بلغ 35.67 ميجابايت في الثانية، وتحتل كذلك المرتبة الأولى أفريقيا والـ86 من بين 179 دولة عالميًا، بحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويرجع سبب تحسن مصر في سرعات الإنترنت إلى تبني الوزارة مشروعًا لرفع كفاءة الإنترنت منذ بداية عام 2018، مع تنفيذ استراتيجية تطوير البنية التحتية، كما شهد عام 2019 ذروة العمل لتنفيذ الخطة.

استراتيجية كبيرة لرفع وتطوير كفاءة الإنترنت مصر

وقال المهندس تامر محمد خبير الاتصالات إنَّ الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبنت استراتيجية كبيرة لرفع وتطوير كفاءة الإنترنت في مصر، مشيرًا إلى أنَّ الحكومات حريصة على نشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق الريفية والنائية.

وأضاف خبير الاتصالات لـ«الوطن»، أنَّ مصر ضخت استثمارات بلغت نحو 2 مليار دولار لرفع كفاءة شبكة الإنترنت مما أسهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت للوصول إلى سرعات أعلى والوصول الى عدد أكبر من المواطنين.

مدّ كابلات الألياف الضوئية لتوصيل الإنترنت لـ3.5 مليون منزل

من جهته، قال المهندس أحمد الليثي خبير الاتصالات إنَّ هناك خطة كبيرة تتبنها الدولة المصرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتوفير خدمات الإنترنت للمواطنين في القرى التابعة للمبادرة، مشيرا الى أنَّه تمّ الإعلان من قبل أنَّ هناك 60 مليون مواطن يستفيدون من هذه المبادرة الرئاسية، إذ سيتمّ مدّ كابلات الألياف الضوئية لتوصيل الإنترنت لـ3.5 مليون منزل بقرى المبادرة في السنوات القليلة المقبلة.

10.5 مليون مستخدم للإنترنت فائق السرعة

ووفقًا لتقارير وزارة الاتصالات، فإنَّ مستخدمي الإنترنت فائق السرعة في مصر بلغ 10.5 مليون مستخدم، بنسبة نمو زادت عن 10.7% سنويًا، يتركز أغلبهم في محافظات القاهرة بنسبة 36%، فيما تحتل الدلتا المرتبة الثانية بنسبة 34%، فيما احتلت الإسكندرية ومطروح نسبة 9%، ومحافظات الصعيد نسبة 15%، و مدن القناة وسيناء بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت بها حوالي 6% من إجمالي المستخدمين على مستوى الجمهورية.