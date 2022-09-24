عضو بالشيوخ: الرياضة المصرية تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قال النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، إن الرياضة المصرية تعيش العصر الذهبي، في عهد الرئيس السيسي، حيث هناك نهضة رياضية شاملة وثورة حقيقية في البنية التحتية الرياضية واهتمام من القيادة السياسية بالارتقاء بالرياضة المصرية.

الثقة في الإمكانات الرياضية المصرية

ونوه خالد مصطفى عضو مجلس الشيوخ، في بيان، اليوم، بموافقة الرئيس السيسي، على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأوليمبية 2036، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي على رفع مكانة مصر عالية، في جميع المحافل سواء كانت سياسية أو رياضية أو غيرها والثقة في الإمكانات الرياضية المصرية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة المصرية خلال عصر السيسي، جدير بالتقدير والاحترام، فهناك إنجازات ضخمة ومنشآت رياضية هائلة، مؤكدا على الثقة التامة في أن يفوز الملف المصري حال التقدم رسميًا لاستضافة أولمبياد 2036 بثقة اللجنة الأولمبية الدولية.

مصر تمتلك بنية تحتية قوية

وأشاد خالد مصطفى بتصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، خلال زيارته الراهنة لمصر ولقائه الرئيس السيسي، والتي أكد فيها أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية، وإذا قدر لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، سيكون ذلك حدثا تاريخيا لمصر، وهو ما يكشف عن الثقة الدولية في جدارة مصر باستضافة أولمبياد 2036.

واختتم: «بالإشادة بما قدمته مصر عبر استضافتها طيلة السنوات الماضية أحداثا رياضية عالمية، مثل استضافة النسخة الـ27 لكأس العالم لكرة اليد في العام الماضي، ونجاحها بشدة في لفت أنظار العالم، بعد نجاح البطولة».