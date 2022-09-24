«مبادرة الإحلال»: تسليم 22800 سيارة جديدة تعمل بالغاز حتى 15 سبتمبر

خصصت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، 22800 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتى منتصف شهر سبتمبر الحالي، وبنسبة تسليم بلغت 57% من إجمالي الطلبات التي تسلمتها المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر يناير 2021 في 9 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد ومطروح والأقصر وأسوان بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ.

تسليم 22800 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتى 15 سبتمبر

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي إن المبادرة نجحت في 19 شهرا تسليم 22800 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسبة تنفيذ طلبات الإحلال بالمبادرة تخطت حاجز الـ 57% منذ انطلاقها في يناير 2021 بتسليم 22800 سيارة جديدة من إجمالي 39500 طلب إحلال على الموقع الرسمي للمبادرة.

تخريد 22600 سيارة متقادمة في 19 شهرا

وأضاف «عوض»، أن عدد السيارات التي تنم تخريدها في غضون 19 شهرا بلغ حوالي 22600 سيارة متقادمة تتوزع بين كما وصل قيمة الحافز الأخضر إلى نحو 545 مليون جنيه تحملته الخزانة العامة للدولة لدعم وتحفيز المواطنين لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما.

ولفت «عوض» إلى أن وزارة المالية رصدت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أكثر من 7 مليارات جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الاولي فقط التي تستهدف إحلال أكثر من 250 ألف سيارة جديدة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه 2.1 مليار جنيه فقط.