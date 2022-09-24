رئيس جامعة العلمين: هدفنا نقل الخبرات الدولية لمجتمعنا المحلي

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية، إن الجامعات الأهلية هي نوع من جامعات الجيل الرابع القائمة على البرامج الدراسية، وليست الكليات، وتتميز بإمكانية تعديل البرامج واستحداث كل جديد يواكب الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، لافتا إلى أن نظم الجامعات الأهلية، تتسم بالمرونة من أجل مواكبة التطورات العالمية من خلال برامج توفي احتياجات العالم.

استحداث برامج الأمن السيبراني

وأوضح «الكردي»، في مداخلة هاتفية لفضائية «اكسترا نيوز»، أن الثورة الصناعية الرابعة ثورة المعلومات التي يجرى توظيفها في العديد من المجالات، وأصبحت التكنولوجيا شريكا أساسيا في جميع المجالات، ومنها الطب وإدارة الأعمال والهندسة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مشيرا إلى أن استحداث برامج الأمن السيبراني، جاء تلبية لتزايد الطلب عليها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

نقل الخبرات الدولية إلى المجتمع المحلي

وأشار الدكتور عصام الكردي، إلى أن جامعة العلمين عقدت شركات مع العديد من الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية لنقل الخبرات الدولية إلى المجتمع المحلي من خلال الجامعات الأهلية الجديدة لتخريج أجيالا جديدة قادرة على استيعاب التكنولوجيا وتطبيقها على أرض الواقع، لافتا إلى أن جامعة العلمين الجديدة تتضمن برامج كليات القطاع الطبي مثل الصيدلة والأسنان بالإضافة لاستحداث برامج الصحة العامة والتي ظهرت أهميتها بعد تفشي وباء كورونا خلال الفترة الماضية.

برنامج الصحة العامة

وأكد رئيس جامعة العلمين الأهلية، أن برنامج الصحة العامة يساعد في مواجهة الأوبئة التي تجتاح العالم مع الخروج باحصائيات تخدم التوقع المستقبلي للأمراض الفيروسية، مضيفا أن البرنامج يتضمن تخصصات الصحة العالمية وإدارة المستشفيات والتغذية العامة وغيرها من التخصصات المستوردة من الخارج.