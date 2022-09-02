جامعة العلمين الدولية تستعد لقبول 1500 طالب.. اعرف البرامج وآخر موعد للتسجيل

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استمرار قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الأربعة «الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة» للعام الدراسي 2022-2023 وذلك حتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021/2022 أو العام السابق 2020/2021، بحسب بيانها الرسمي.

برامج جامعة العلمين الدولية:

مجال العلوم الهندسية

- برنامج هندسة الميكاترونيات.

- برنامح الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية.

- برنامج الهندسة الطبية الحيوية بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية.

- برنامج هندسة وإدارة الإنشاءات.

- برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية.

- برنامج هندسة البترول والغاز.

مجال هندسة الحاسبات

- برنامج هندسة الحاسب ويشمل مسارات «النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبراني».

- برنامج هندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل.

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

مجال علوم الحاسب

- برنامج علوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وعلوم الحاسب ويشمل مسارات «تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية».

- برنامج العلوم الأساسية المُتقدمة وتشمل «التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الطاقة المُستدامة».

مجال العلوم الصيدلية

- برنامج الصيدلة الإكلينيكية «Pharm - D».

مجال العلوم الإدارية والأعمال

- برنامج المحاسبة ونُظم المعلومات.

- برنامج التسويق.

- برنامج إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد.

مجال الفنون والتصميم يشمل تخصصات:

- التصميم الداخلي.

- تصميم الجرافيك وبناء الماركة.

- الإعلان والاتصال بالتعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية.

-برنامج الصحة العامة يشمل تخصصات:

- الصحة العامة العالمية.

- الصحة البيئية وتغير المناخ.

- الوبائيات والإحصاء الحيوي.

- إدارة الرعاية الصحية.

- التغذية الصحية.

- الصحة العامة الوراثية.

جامعة العلمين الدولية تستعد لقبول 1500 طالب

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجامعة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد وتستعد لقبول حوالي 1500 طالب وطالبة، مؤكداً أنه تم توقيع العديد من الشراكات مع كبرى الجامعات الدولية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيره، مُنسق الجامعات الأهلية الأربعة، إن امتحانات التقديم والقبول تُعتبر واحدة من أهم مُميزات منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة والمُستقبلية بالجامعات الأهلية الأربع وتمثل الاختبارات فرصة إضافية للطالب، حيث يُسهم بنسبة 30% من مجموعه الاعتباري، في حين تمثل درجته التي حصل عليها في الثانوية العامة أو ما يُعادلها 70% من المجموع الاعتباري.