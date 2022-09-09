كل ما تود معرفته عن برامج مجال العلوم الأساسية المتقدمة في جامعة العلمين

كشفت جامعة العلمين الدولية، عن تفاصيل برامج مجال العلوم الأساسية المتقدمة، موضحة أنه يجري حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد بمجموعة متميزة من البرامج التعليمية التي تواكب احتياجات سوق العمل.

برامج مجال العلوم الأساسية المتقدمة

وأوضحت الجامعة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، برامج مجال العلوم الأساسية المتقدمة وهي الآتي:

برنامج الطاقة المستدامة

قالت جامعة العلمين الدولية، إنه ﯾﺗم إﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﻻ ﺗﻧﻔذ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، موضحة أنه ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة وﺗﻌد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ واﺣدة ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌروﻓﺔ، وﺗﻌد طﺎﻗﺔ اﻟرﯾﺎح ﻣن أﻛﺛرھﺎ اﻧﺗﺷﺎراً، وﺗﻌد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣن أﻗدﻣﮭﺎ وﺗدﻣﺞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺟددة اﻷﺧرى اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ اﻷرﺿﯾﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣرارة أو اﻟﻛﮭرﺑﺎء وﻣﻊ ﺗوﻗﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻓﺈنه ﺳﯾﻛون ھﻧﺎك اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟﺗطوﯾر وﺗﺛﺑﯾت وﺻﯾﺎﻧﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة.

برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

أوضحت الجامعة، أن التكنولوجيا الحيوية الجزيئية هي استخدام التقنيات المختبرية لدراسة وتعديل الأحماض النووية والبروتينات للتطبيقات في مجالات مثل صحة الإنسان والحيوان والزراعة والبيئة وتنتج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية عن تقارب العديد من مجالات البحث، مثل البيولوجيا الجزيئية والميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية والمناعة وعلم الوراثة وبيولوجيا الخلية ويمكن تطبيق أدوات التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لتطوير وتحسين الأدوية واللقاحات والعلاجات والاختبارات التشخيصية التي من شأنها تحسين صحة الإنسان والحيوان، مؤكدة أن التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لديها تطبيقات في الزراعة النباتية والحيوانية، وتربية الأحياء المائية، وتصنيع الكيماويات والنسيج، والغابات، وتجهيز الأغذية.