جامعة العلمين تعلن عن أماكن شاغرة في برامجها الدراسية للعام المقبل

أعلنت جامعة العلمين الأهلية، عن استقبال الطلاب المتخلفين عن تنسيق الجامعات بمراحله الثلاث بمقر الجامعة اعتبارًا من اليوم وعلى مدار يومين لتسجيل رغباتهم وفقاً للأماكن المتاحة في برامج الجامعة علماً بأن كافة الاستفسارات سيتم الإجابة عليها بمقر الجامعة.

تفاصيل الاتفاقية بين جامعة العلمين ولويفل

وأشارت الجامعة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى اعتماد برامج تعليمية بالشراكة مع جامعة لويفل بالولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الهندسة الطبية الحيوية وعلوم الحاسبات وهندسة الحاسبات والتي يحصل الطالب بموجبها على درجة علمية مزدوجة حيث يحصل على بكالوريوس من جامعة لويفل وبكالوريوس أخر من جامعة العلمين الدولية.

وأضافت جامعة العلمين، أنه بموجب الاتفاقية بين الجامعتين، يدرس الطالب أول سنتين بجامعة العلمين الدولية ويحق له أن يختار دراسة السنتين التاليتين في جامعة لويفل ويحصل بعدها على درجة بكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالإضافة إلى درجة البكالوريوس من جامعة العلمين الدولية.

حصول 600 طالب علي شهادة

وفي سياق منفصل، أعلنت الجامعة، حصول أكثر من 600 طالب حتى الآن على أكثر من ألفي شهادة من الجامعات والمؤسسات التعليمية بعد إتمام المقرر على منصة «كورسيرا» التي أتاحتها جامعة العلمين أمام الطلاب..

يأتي ذلك في إطار إتاحة جامعة العلمين الدولية مجموعة من المقررات المقدمة من جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة من خلال المنصة التعليمية الدولية «كورسيرا»، لطلابها في خمس برامج مختلفة خلال العام الدراسي 2021\2022 عبر الدخول على كتالوج من المقررات المتاحة على منصة كورسيرا والتي تم دمجها داخل مقررات الجامعة كمادة علمية إضافية ومكملة لمقررات الجامعة.