علي الدين هلال: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كانت نظرة ثاقبة

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الحوار بشكل عام هو سنة الحياة، مشيرا إلى أن الدعوة لعقد الحوار الوطني جاء بعد الانتهاء من ظروف الاضطراب السياسي «كان فيه فترة فيها انسداد في العلاقة بين القوى السياسية المختلفة في الدولة».

هلال: نستطيع كأبناء وطن واحد التحاور على أرضية وطنية

وأضاف «هلال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له نظرة ثاقبة في الدعوة للحوار الوطني خلال حفل إفطار العائلة المصرية رمضان الماضي، «الحوار الوطني يضم أشخاص عمرهم ما قعدوا على الطرابيزة، ونستطيع كأبناء وطن واحد التقابل على أرضية وطنية ودستورها التوصل لحلول ترضي الجميع».

هلال: لا يوجد أي تيار سياسي معارض في مصر رفض دخول الحوار الوطني

واستطرد: «فيه أشخاص طلعوا على شاشات التلفزيون آخر شهرين كانوا قد اختفوا طيلة 8 سنوات كاملين، وكل المتحدثين المختلفين يتحدثوا بحكمة وحرص على الوطن، وانتقاداتهم نابعة من شعورهم أن ما يقدمونه يخدم البلد أكتر».

وأوضح أنه لا يوجد أي تيار سياسي معارض في مصر رفض دخول الحوار الوطني، بل أن بعض الشخصيات خارج مصر وعندما بدأت في القراءة سعت للعودة مرة أخرى لمصر من أجل الانضمام للحوار، «كل الناس شايفة أن دي فرصة وشيء إيجابي، وتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني كلهم جد وغير ساعيين للشهرة أو المناصب».