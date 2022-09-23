ضياء رشوان: الحوار الوطني تلقى 15 ألف مقترح.. ونعمل على تصنيفها حاليا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ونقيب الصحفيين، إن الحوار الوطني تلقى عشرات الآلاف من طلبات المشاركة في الحوار الوطني، ونحو 15 ألف مقترح.

ضياء رشوان: يجرى الآن تصنيف المقترحات

وأضاف ضياء رشوان خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «ETC»، اليوم الجمعة، أنه يجري الآن تصنيف المقترحات بغرض التواكب مع اللجان النوعية والمحاور الثلاثة الرئيسية «السياسي والاقتصادي والمجتمعي».

وتابع: «طرحنا في الاجتماع الثامن قضية هامة وهي دعوة الكيانات السياسية والنقابية والأهلية بأكملها من خلال مشاركات مجتمعية، نظرا لتغطيتها مساحات مختلفة وكبيرة من الشعب المصري».

الحوار الوطني عملية جادة وليس لخلق «مكلمة واسعة»

وأكد أن الحوار الوطني عملية جادة، وليس عملية «تنفيس» أو خلق «مكلمة واسعة» ولكن البحث عن أولويات العمل الوطني، ترتب عليها لجان كثيرة سينتج عنها منتج إما مقترح تشريعي أو إجراء تنفيذي وسيناقشها مجلس الأمناء في كل قضية على حدة دون تصويت، وترفع كل هذه الاقتراحات لرئيس الجمهورية ليتخذ ما يراه بشأنها.