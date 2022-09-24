إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب «لعب العيال» بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بجروح في أنحاء متفرقة من الجسم، وذلك في مشاجرة نشبت بالشوم والعصا والطوب بسبب لعب العيال بقرية المشايعة بحري، التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، وجرى تحويلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي، وأسيوط الجامعي.

بلاغ بمشاجرة بسبب لعب العيال

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوصول بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية المشايعة بحري دائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز الغنايم والإسعاف، وجرى السيطرة على المشاجرة، وتبين إصابة 5 أشخاص من بينهم سيدة، وجميعهم يقيمون بقرية المشايعة بحري، ومنازلهم مجاورة لبعضها البعض، وجرى تحويل 2 منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، و3 آخرين إلى مستشفى الغنايم المركزي.

ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم، في السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

العقوبة المتوقعة

وقال حسن عبداللطيف، محامي، إن عقوبة جنحة الضرب تحدد وفقًا للتقرير الطبي سواء كانت الإصابة جرح سطحي أو قطعي والآلة المستخدمة في الضرب سواء كانت حادة أو غيرها، وتتوقف أيضًا على حجم الإصابة، فإذا كانت كدمات وتستجوب العلاج 21 يومًا؛ تكون العقوبة من شهر حتي عام أو الغرامة.