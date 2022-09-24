أبرز المعلومات عن ميخائيل ميزينتسيف نائب وزير الدفاع الروسى الجديد

في الوقت الذي تمكنت فيه أوكرانيا من استعادة نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من أراضيها خلال سبتمبر الجاري، كانت القوات الروسية قد استولت عليها منذ بدء العملية العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعفاء دميتري بولغاكوف، نائب وزير الدفاع، من مهامه، ونقله إلى «منصب آخر».

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، لشغل منصب نائب وزير الدفاع المسؤول عن الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة، وفيما يلي أبرز المعلومات عن نائب وزيرالدفاع الروسي الجديد، الجنرال ميخائيل ميزينتسف، وفقاً لما أوردت شبكة «سكاي نيوز عربية».

أبرز المعلومات عن الجنرال ميخائيل ميزينتسيف نائب وزير الدفاع الروسى الجديد

- يبلغ من العمر 60 عاماً.

- كان يشغل منصب رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني.

- شغل ميزينتسيف مناصب عدة ضمن هيئة الأركان خلال مسيرته العسكرية الطويلة.

- فرضت عليه الدول الغربية عقوبات لدوره في حصار مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، التي احتلتها القوات الروسية في مايو.

وأعلن الرئيس الروسى، فيلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في جيش بلاده يوم الأربعاء الماضي، وذلك في خطاب وجهه للشعب الروسي، بشأن العملية العسكرية التي تشنها القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

بوتين يحذر المتهربين من الحرب في أوكرانيا

وحذر الرئيس الروسي المتهربين والمتقاعسين عن القتال في الحرب في أوكرانيا، أو من يستسلمون طوعياً، خلال المعارك، بعقوبات قاسية.

وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين، في حال الاستسلام الطوعي، وعقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، على الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب.

وتشهد 4 مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، وهي «لوغانسك، ودونيتسك، وخيرسون، وزابوريجيا»، استفتاءات انطلقت أمس الجمعة، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري، لتقرير الانضمام رسمياً إلى روسيا أو البقاء كأقاليم تابعة لأوكرانيا.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا.