إصابة 7 أشخاص في حرائق بـ5 محافظات مختلفة خلال 48 ساعة

ماس كهربائي في أحد الأسلاك يشعل النيران في لحظات، ويتحول إلى حريق ضخم، ذلك المشهد الذي تكرر في 5 محافظات مختلفة خلال الـ48 ساعة الماضية، ليتسبب في نشوب 5 حرائق في محافظات الفيوم، وبني سويف، والجيزة، والمنوفية، وكفر الشيخ، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص باختناق وحروق، هنا اشتعلت النيران في منزل، وهناك اندلعت في مخزن لب، وأخرى في مزرعة ماشية.

وبين هذا وذاك، تعددت المحافظات والأماكن والسبب واحد، حيث كانت كلمة السر المشتركة في جميع الحرائق هي حدوث ماس كهربائي.

إصابة شخص في حريق بالفيوم

أصيب شخص بحروق واختناق، إثر نشوب حريق في مزرعة مواشي في إحدى قرى مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، حيث اشتعلت النيران فجأة في المزرعة، فيما هرع هو لمحاولة إطفائها لحين وصول قوات الإطفاء، ولكن النيران أحرقته، والدخان خنقه.

وانتقل رجال المطافي وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وأخمدوا النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة، فيما جرى نقل المصاب لمستشفى أبشواي المركزي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

حريق شقة سكنية في المنوفية

وشهدت محافظة المنوفية، نشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بقرية «أبشيش» التابعة لمركز الباجور، فيما انتقل رجال المطافي وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وجرى إخماد النيران قبل أن تمتد إلى الشقق المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، ولكن جرى السيطرة عليه، دون خسائر في الأرواح أو وقوع مصابين.

حريق يلتهم شقة في العمرانية

التهمت النيران غرفة نوم داخل شقة سكنية في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث اندلعت النيران في الشقة التي تقع في شارع الأسد، إثر حدوث ماس كهربائي في أحد الأسلاك العشوائية على الحائط، داخل غرفة النوم، وسريعاً ما اشتعلت النيران التي التهمت الغرفة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 3 في حريق ببني سويف

أُصيب 3 أشخاص بحروق وحالات اختناق، إثر نشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بمحافظة بني سويف، وتحديداً في مدينة ناصر، فيما هرع رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق على الفور.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق، الذي تبينّ أنّه نشب بسبب ماس كهربائي في المنزل فاشتعلت النيران وانتشرت سريعاً، بينما أصيب 3 من سكان المنزل لعدم تمكنهم من الخروج من الشقة أثناء احتراقها، ونقلوا إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق.

إصابة 3 في حريق بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق في حريق اندلع داخل مخزن لب بنطاق محافظة كفر الشيخ، فيما هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران قبل أن تمتد لباقي الشقق السكنية المجاورة، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.