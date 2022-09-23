إصابة 3 أشخاص في حريق منزل ببني سويف.. اختناقات وحروق وتحقيق فوري

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب، اليوم الجمعة، في منزل مكون من 3 طوابق بمدينة ناصر ببني سويف، بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حريق في منزل من 3 طوابق

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق، بدائرة مركز شرطة ناصر، ووجهت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

السيطرة على الحريق

دفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإسعاف، وسيطرت على الحريق بمعاونة الأهالي على النيران، ومنعت امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

أسماء المصابين في الحادث

وتعرض 3 أشخاص إلى إصابات تنوعت بين اختناق وحروق بسيطة، هم: محمد عبد المحسن، وهاله عبد العزيز، وأبو الخير سيد حسن، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية والإدارية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي انتدبت المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، حيث تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بالمنزل.