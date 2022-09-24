إصابة شخص في حريق بمزرعة ماشية بالفيوم.. ماس كهربائي

نشب حريق في مزرعة ماشية بقرية المقراني التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم السبت، إثر حدوث ماس كهربائي، حيث اشتعلت النيران فجأة وامتدت إلى السقف، وبعض محتويات المزرعة، فيما تصاعدت أدخنة كثيفة شكلت سحابة سوداء في سماء القرية، وسط حالة من الفزع، وهرع الأهالي لإطفاء النيران لحين وصول المطافئ.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بينما انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة.

حريق في مزرعة ماشية

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد عمر عبد المنعم مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية المقراني بنطاق المركز، بنشوب حريق في مزرعة مواشي القرية وتصاعد أدخنة كثيفة جراء الحريق.

وعلى الفور، هرع رجال وسيارات المطافئ إلى مكان الحريق، وتمكنوا من السيطرة على حريق مزرعة ماشية، والسيطرة عليها قبل أن تلتهم باقي المزرعة، أو تمتد للعقارات السكنية المجاورة.

إصابة شخص في الحريق

أسفر الحريق عن إصابة شخص ببعض الحروق وحالة اختناق، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان الحريق، وجرى نقله إلى مستشفى أبشواي المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

الوقوف على أسباب الحريق

وانتقل فريق من مركز شرطة يوسف الصديق، تحت إشراف المقدم عبد الله عثمان رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، للوقوف على أسباب الحريق، ومعرفة هل كان قضاء وقدر أم بفعل فاعل، فيما تم انتقل المعمل الجنائي لفحص الحريق والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية فيه.

ويجرى الآن حصر خسائر الحريق، والتأكد من نفوق ماشية من عدمه خلال اشتعال النيران، وحُرر المحضر اللازم حيال الحريق، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.