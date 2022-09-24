علي الدين هلال: ضياء رشوان هو الناطق الرسمي الوحيد لمجلس أمناء الحوار الوطني

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الناطق الرسمي الوحيد باسم مجلس أمناء الحوار الوطني هو منسقه العام، ضياء رشوان، مشيرا إلى أن كلا من مقرري المحاور المختلفة ومجلس أمناء الحوار الوطني اتفقوا أن يطول الحوار الوطني كل المحافظات وعلى مستوى المحليات بلا استثناء.

هلال: لم يتم الوصول إلى تلك المدونة لكنها في طور الإعداد والتنقيح

وأضاف «هلال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ستتم كتابة مدونة تخص السلوك للمنضمين بالحوار الوطني، وحتى الآن لم يتم الوصول إلى تلك المدونة لكنها في طور الإعداد والتنقيح.

هلال: القضايا المطروحة في الحوار الوطني تحتاج للنقاش

واستطرد: «كل القضايا المطروحة في الحوار الوطني تحتاج لنقاش، وفي أي موضوع يتم طرحه فيجب أن نستفيد بما تم إنجازه، ولو فيه مشروع مقدم من مجلس النواب نجيبه ونطلع عليه، ولو إحدى الوزارات تقدمت بمقترح أو شيء معين يدخل في اختصاص إحدى اللجان السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية نستفيد منه، ومش نبدأ من الصفر».

وأوضح أن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية فجميعهم لهم الأولوية بالإدلاء بآرائهم في الحوار الوطني حول ما يرونه الأهم من موضوعات مطروحة، كما وسيهتم الحوار بالخبراء أصحاب الخبرة التي ترتئي اللجنة ضرورة دعوتهم من أجل الاستفادة من خبراتهم السابقة.

وتابع: «المتحدثون في الحوار الوطني أولهم ممثلو الأحزاب والقوى السياسية والمواطنون الذين عبروا عن رغباتهم وقدموا أفكارا، والشخصيات ذات الخبرة والتي ترتئي اللجنة دعوتهم».