وزير الخارجية: يجب احترام وإصلاح وتجديد المنظومة الأممية لمجابهة التحديات

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الطغيان على عمل المنظمة الأممية لا يقف عند حدود العمل خارج إطارها؛ بل يمتد أيضًا إلى اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات المتشابهة، فما يتم تقبله من أزمة ما، يعتبر مرفوضًا في أزمات أخرى، وهكذا أصبح القصور ليس في المنظومة الأممية ذاتها، ولكن في إرادة أطراف تلك المنظومة.

شكري يدعو إلى احترام المنظومة الأممية

وأضاف «شكري»، خلال كلمته منذ قليل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أننا وإن كنا نجتمع في شهر سبتمبر من كل عام في هذا المحفل الدولي الجامع، فأنني أدعوا المجتمعين في الدورة الحالية إلى احترام المنظومة الأممية، وتفعيل عملية تجديدها وإصلاحها، وهي عملية لا يتعين أن تبقى دون إنجاز أو تكون بلا نهاية، بل يجب أن تجري بجدية وموضوعية وإنصاف حتى تصبح الأمم المتحدة أكثر قدرة على التجاوب مع التحديات التي نواجهها، وأكثر مرونة في تلبية مطالب واحتياجات شعوبنا.