سامح شكري: الأمن المائي أحد أهم تحديات تواجه عالمنا اليوم

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ قدرة المجتمع الدولي على المضي في تنفيذ أهداف باريس، خاصة هدف وقف معدل الارتفاع في درجات الحرارة العالمية، ترتبط على نحو وثيق بالخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ، بما يؤكد لشعوبنا، أن مواجهة تغير المناخ ما زال يحتل موقع الصدارة على قائمة الأولويات الدولية، رغم كل التحديات التي يواجها عالمنا.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: «وتؤكد مصر في هذا الإطار، أنها لن تدخر جهدا في توفير الظروف المواتية لتحقيق ذلك».

وتابع: «يظل الأمن المائي، أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، وبخاصة في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، التي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافا وتصحرا».

وأردف: «والمؤسف أنّ هذه المعاناة الإنسانية الجسيمة، قد لا تكون بالضرورة بسبب نقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار فحسب، لكنها قد تعود بالأساس، إلى عدم الالتزام بأحكام القانون الدولي، ورغبة بعض دول المنبع في الاستئثار بالموارد المائية، بما يحرم دول الممر والمصب من نعمة إلهية ممنوحة لخير الجميع وليست حكرا على شعب دون آخر».