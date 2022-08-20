بنك مصر يتيح الحصول على قرض سيارة بتقسيط يصل لـ120 شهرا.. اعرف التفاصيل

قال بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات، إنَّ شراء سيارة في الوقت الحالي أصبح مهمًا لدى البعض، إذ إنَّ البعض يبحث عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة للشراء.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن»، إنَّ شراء السيارات الجديدة والمستعملة أصبح متاحًا لفئات وشرائح جديدة في المجتمع، بسبب ما يطلقه القطاع المصرفي -خاصة البنوك الحكومية- من قروض تسهل عملية شراء السيارات المستعملة والجديدة، ومن هذه الفئة من القروض، قرض السيارة من بنك مصر.

شروط الحصول على قرض سيارة مستعملة وجديدة من بنك مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات شروط شراء أو تقسيط سيارة مستعملة، بقرض من بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، وهو ما أعلنه البنك على موقعه الرسمي، فيمكن الحصول على قرض السيارة بسعر عائد تنافسي، لكن يجب أن يكون عمر راغب الحصول على قرض التمويل السيارة لا يقل عن 21 سنة.

وجاء من ضمن الشروط، أنَّ يتراوح قرض السيارة من 50 ألف جنيه ويصل إلى 6 ملايين جنيه، وتصل نسبة تمويل الحصول على سيارة إلى 100% ومدة تقسيط القرض تصل الى 120 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء – مياه – تليفون).

- عرض أسعار معتمد من المعرض.

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

يشار إلى أنَّه يجب أنَّ يقدم راغب الحصول على قرض السيارة تعهد جهة العمل بتحويل الراتب القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل)، وإذا كان راغب الحصول على القرض غير موظف يجب تقديم صورة البطاقة الضريبية في بنك مصر صورة ترخيص/ تصريح مزاولة المهنة وذلك للمهن الحرة وصورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.