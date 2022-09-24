سامح شكري: منطقتنا عانت طويلا.. والعالم في أشد الحاجة للتضامن

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ منطقتنا عانت طويلا وآن لها أن تتخلص من كل هذا العناء، وأن تعلي مصالح شعوبها على نزاعات التفرد بالسلطة وحيازة الثروة وتضع حدا لكل من يسعى إلى النيل من وحدتها.

شكري: التضامن لا غنى عنه لمواجهة التحديات

وأضاف شكري، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: «قبل أن أختتم حديثي، أود أن أشير بشكل خاص إلى ما يمثله التضامن من قيمة أساسية نحن أحوج إلى ما يكون إليها في الوقت الراهن، ولعل في تخصيص الأمم المتحدة يوما دوليا للتضامن الإنساني في عشرين سبتمبر من كل عام دليل على أهمية تشجيع المبادرات الجديدة للقضاء على الفقر والاحتفاء بالوحدة في إطار التنوع، وهو ما يدل على الاهتمام الذي توليه المنظمة الأممية للتضامن كقيمة لا غنى عنها لمواجهة التحديات الناشئة ومعالجة التفاوتات في مستوى التقدم الاقتصادي».

وزير الخارجية: التضامن يظل مبعثا للأمل

وشدد، على أنّ قيمة التضامن تظل مبعثا للأمل ونورا للرجاء وثقة في غد أفضل لن يتحقق ونحن جميعا معا يدا واحدة تبني وتعمر وتدفع الشر والسوء عن شعوب تواقة للتعايش والتعاون معا تحت راية الأخوة في الإنسانية.