المستشار الألماني يصل الإمارات في زيارة عمل

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، منذ قليل، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل، وذلك بعد انتهاء زيارته للسعودية.

واستقبل المستشار الألماني والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وعدد من المسؤولين بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

شولتس بدأ زيارة لـ3 دول خليجية

ويشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس، بدأ اليوم السبت، زيارة رسمية لـ3 دول خليجية، تتناول عدة ملفات بارزة، وهي الأولى منذ توليه منصبه.

ومن المقرر أن يجري المستشار الألماني زيارة إلى قطر بعد انتهاء زيارته للإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت.

ويجري المستشار الألماني جولته في الثلاث دول برفقة وفد من كبار ممثلي عدد من القطاعات الاقتصادية، ويعود إلى برلين بعد انتهاء زيارته لقطر.