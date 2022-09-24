النائب العام يأمر بحبس السائق المتهور على طريق السويس

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المُتّهم المتسبب برعونتِهِ وعدم اتباعِهِ للوائح والقوانين في حادث بطريق السويس العام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت أول أمس الخميس، إخطارًا من الشرطة يُفيد بضبط أحد الأشخاص لقيادته سيارتَه على نحو يُعرّض الآخرين للخطر، واعتراضِهِ طريق السيارات المارّة، ما نتج عنهُ تلفيات بإحداها، فضًلا عن ضبط مواد كحوليّة ومخدّرة بحوزتِهِ.

إجراء تحليل للمتهم

وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي بأنه بإجراء تحليل للمتهم فورَ ضبطه تبين تعاطيه للمخدرات، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام لعدة مقاطع مُصوّرة تخص الواقعة، فباشرت النيابة العامّة التحقيقات على الفور.

واستمعت النيابة العامة لأقوال أحد قائدي السيارات الأخرى، والذي شهد باعتراض المتهم طريقه واصطدامه به عمدًا، والتعدي عليه بالضرب، ونشوب مشاجرة بينهما نتيجة ذلك، كما استمعت النيابة العامة لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، والذي أكد عدم حمل المتهم لرخصتي القيادة والتسيير، وعثر بحوزتِهِ على قرص لعقار مخدّر ومواد كحولية.

المتهم أنكر ما نُسب إليه

وباستجواب المتهم أنكر ما نُسب إليه، وأقر بقيادة سيارته بطريقة متهورة دون إبداء سبب لذلك، وأن ما قام به بالطريق العام كانت محاولة منه لمنع ضبطه، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأخذ عينة منه لتأكيد مدى تعاطيه للمواد المخدرة، كما أمرت المحكمة المختصة بالنظر في أمر المتهم اليوم باستمرار حبسه خمسة عشر يومًا.