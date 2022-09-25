مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية.. برامج دراسية تابعة للنظام الألماني

تقدم مدرسة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية MBS برامج للتعليم والتدريب الفني متخصصة في الصناعات الطبية الحيوية وفقاً لأحدث المعايير الدولية، حيث تغطي المناهج الفنية بالمدرسة العديد من المجالات، وتقبل هذه المدرسة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجموع 230 درجة.

رئيس مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية: تشمل خطوط للصناعات الدوائية

المهندس هاني سلامة، رئيس مجلس إدارة مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن البرنامج الأكاديمية تشمل تشغيل خطوط الإنتاج المختلفة لصناعات التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتحقيق شروط مراقبة الجودة لإعداد المواد الخام وكذلك لانتاج المنتجات تامة الصنع.

تشمل البرامج أيضا وفق ما رواه «سلامة» لـ«الوطن»، تشغيل ومتابعة محطة معالجة المياة وإجراء اختبارات جودة المياة الخاصة بصناعات التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتحقيق السلامة المهنية والأمن الصناعي والتخلص الآمن من النفايات الناتجة عن صناعات التكنولوجيا الحيوية والدوانية والمستلزمات الطبية وتطبيق تقنيات التكنولوجيا الحيوية في الصناعات الحيوية والدوائية والمستلزمات الطبية داخل المصانع سواء للمواد البيولوجية الخام أو لانتاج المنتجات تامة الصنع.

تعمل المدرسة على تمكين الطلاب من استخدام وحدة التحكم الإلكتروني والحاسب الآلي بمراحل الإنتاج المختلفة بمصانع التكنولوجيا الحيوية، فيؤكد هاني سلامة، أن جميع البرامج التدريبية بالمدرسة تعكس نهجاً مزدوجا، يتبع النظام الألماني للتعليم الفني والتدريب المهني الذي يعد مزيج متكامل من التعليم في المدرسة والتدريب في المصنع.

منهج المدرسة قائم على الكفاءة

حدد رئيس مجلس إدارة المدرسة منهج مدرسة «MBS»، قائلاً: «منهج مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية هو منهج قائم على الكفاءة ويهدف إلى إتباع نهج متكامل يجمع بين التدريب أثناء العمل والتعلم المدرسي المنتظم لتمكين الطلاب من الحصول على المعرفة والمهارات اللازمة والسلوكيات الواجب إتباعها»