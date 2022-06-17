مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية.. اعرف شروط القبول وفرص العمل بعد التخرج

تقبل مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وفق مجموعة من الضوابط التي حددتها مديرية التربية والتعليم في القاهرة، تتعلق بدرجات واختبارات القبول، فهي تنتمي لنوعية التعليم المزدوج الذي يركز على تدريب الطالب لتأهيله لسوق العمل بعد التخرج.

مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، أول مدرسة متخصصة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف أنواع المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية حتى الدولية، يقول المهندس هاني سلامة مدير المدرسة، إن القبول يتمثل في الحصول على مجموع لا يقل عن 250 درجة في الشهادة الإعدادية.

يضيف «سلامة» لـ«الوطن»، أن مدرسة مصر تشترط اجتياز امتحان تحريري في العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية للطالب، لافتاً إلى أنها مجانية دون أي مصروفات، وتؤهل الطالب من خلال مجموعة من التدريبات المكثفة خلال فترة الدراسة التي تتمثل في 11 شهراً خلال العام الدراسي.

أقسام مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية

قسم تكنولوجيا الصناعة الحيوية، ويدرس الطالب جزء متخصص في تحلية المياه للاستخدام في المناطق الصناعية.

مواد مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية

- المواد الثقافية كاللغة العربية والإنجليزية والدين.

- المواد التخصصية تشمل 11 مادة ومنها الكيمياء الجزيئية والكيمياء الحيوية والسلامة والصحة المهنية والتخلص من النفايات والإنجليزي الصناعي.

محاور الدراسة

المحور الأول: المواد الثقافية.

المحور الثاني: المواد التخصصية.

المحور الثالث: مواد بناء القدرات مثل مادة تنمية المهارات الشخصية والتنمية المستدامة.

شهادة المدرسة

تمنح المدرسة شهادتين، الأولى معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، والثانية معتمدة من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية.