تنسيق الكليات 2022.. كل ما تود معرفته عن برنامج التكنولوجيا الحيوية

كشف الدكتور عماد أبوالدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان عن تفاصيل برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية «البيوتكنولوجي»، موضحاً أن البرانامج يتوافق مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030 والمتعلق بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي حيث تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.

وأضاف «أبوالدهب» في بيان له، أن البرنامج يساعد في بناء القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار من خلال التكامل بين تخصصات الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء المجهرية وبيولوجيا الخلية وعلم المناعة وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية وتعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة، ومده الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بالبرنامج ثمانية فصول دراسية ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس عند إتمام عدد الساعات المعتمدة المطلوبة وهي 149 ساعة معتمدة على الأقل.

«أبوالدهب»: نخصص لكل طالب مرشد أكاديمي

وأكد الدكتور عماد أبوالدهب، أن كلية العلوم تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة «القسم العلمي» أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية وفقاً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، كما تقبل طلبات التحويل من الجامعات الأخرى طبقا للقواعد التي تضعها كل من الجامعة والكلية ويجوز لمجلس الكلية قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد جداً على الأقل من الكليات الأخرى للدراسة بالبرنامج وذلك بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختص، وبشرط ألا تقل مدة الدراسة بالكلية عن سنتين دراسيتين.

وأوضح عميد كلية العلوم، أنه يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي، مهمته توجيه الطالب دراسياً ومساعدته على اختيار المواد مع تحديد عدد الساعات التي يسجل فيها وفقا لظروفه وقدراته واستعداداته، ومساعدته على حل المشكلات التي قد تعترضه أثناء الدراسة والوحدات المعملية بالبرنامج هي وحدة البيولوجيا الجزيئية وحدة زراعة الأنسجة ووحدة الفصل الكهربائي للبروتينات ووحدة التشخيص الجزيئي ومركز المعلوماتية الحيوية.

مسارات خريجي البرنامج

ونوه إلى أن برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية يتميز بتأهيل الخريج للعديد من المسارات ففي المسار الطبي يشمل معامل البحث والتطوير بشركات الأدوية واللقاحات والأمصال ومعامل الحقن المجهري وقطاع السلامة والصحة المهنية وفي المسار الصناعي يشمل الشركات الصناعية المنتجة للمواد الحيوية مثل البروتينات والألياف والفيتامينات ومعامل ضمان ومراقبة الجودة بالمصانع المختلفة وشركات مستحضرات التجميل وشركات الأغذية والألبان وريادة الأعمال وتكوين شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وبالنسبة للمسار البحثي يشمل المراكز البحثية المختلفة مثل المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية والرقابة الدوائية ومركز البحوث الجنائية والطب الشرعي وهيئة المصل واللقاح ويشمل المسار الأكاديمي الجامعات الخاصة والأهلية والمدارس الدولية من خلال التدريس للمقررات النظرية أو العملية ويتم القيام بزيارات ميدانية لطلبة البرنامج لتطبيق ما يتم دراسته بسوق العمل.

وأكد عميد الكلية، أن مشاريع تخرج طلبة المستوى الرابع تعرض بصورة بوستر علمي او تقديمي ويتم نشر بحوث علمية بدوريات عالمية مستخرجة من هذه المشاريع والمشاركة بمؤتمرات محلية وتتم المشاركة بمـسابقات علمية والحـصـول عـلى جوائز ومراكز، مثل مسابقة «sole» وحصول فريق بيوتكنولوجي علوم حلوان على المركز الأول لعام 2022 ومسابقة ابتكار وحصولنا على المركز الثالث.

ونوه إلى أنه يتم عقد العديد من الندوات العلمية وتوقيع برتوكولات تعاون مع هيئات علمية محلية وجامعات خاصة، من أجل توفير برامج تدريب متقدمة للطلاب وذلك تنفيذاً للخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية.