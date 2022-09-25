مصرع وإصابة عاملين داخل خلاطة أسمنت خرسانية في سوهاج

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما داخل خلاطة خرسانية أثناء عمل صيانة في محطة خلط خرسانة مسلحة جاهزة بدار السلام جنوب سوهاج.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغا من مركز دار السلام وورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من «هشام ش ف»، 19 عاما، عامل ويقيم دائرة المركز «جثة هامدة»، و«عبد الحليم ج ع»، 20 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية مصاباً بـ«اشتباه نزيف بالبطن وتهتك بعظام الحوض وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

أفاد شقيق المتوفى المدعو «عبد الرحمن ش ف»، 29 عاما، عامل ويقيم دائرة قسم جرجا بأنه أثناء قيام المذكورين بأعمال صيانة لمحطة خلط خرسانة مسلحة جاهزة تابعة لشركة خاصة ملك المدعو «عصام م م»، كائنه بقطعة أرض فضاء دائرة المركز، اختل توازنهما وسقطا بداخلها ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني ونفي الشبهه الجنائية.

وأفاد المدعو «محمد م ا م»، 37 عاما، محاسب بالشركة المشار إليها ويقيم دائرة مركز جهينة بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

التحقيق في الحادث

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا للعرض على الجهات المختصة للتحقيق في الحادث.