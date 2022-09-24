مصرع شاب بعد وفاة والده بثلاثة أيام في سوهاج.. «القرية تتشح بالسواد»

دموع وأحزان وصراخ في «كوم أشقاو»، تلك القرية التي تتبع مركز طما شمال سوهاج، بعدما لقى شاب في الـ40 من العمر مصرعه في حادث بعد وفاة والده بـ3 أيام، ما أصاب القرية والقرى المجاورة بالحزن الشديد والعميق، لتتشح بالسواد.

«احنا مش مصدقين لغاية دلوقتي.. كانوا محبين لكل الناس.. إحنا لسه قلوبنا بتقطع على الحاج محمد الراجل الشهم والطيب، ييجي خبر موت ولده بعديه»، هكذا بدأ «محمد جمال»، مزارع، حديثه لـ«الوطن».

لهما مكانة خاصة في قلوب أهالي البلدة

يضيف «سيد محمد»، يقيم بدائرة طما بسوهاج الناحية: «أننا فقدنا شخصين عزيزين كانت لهما مكانة خاصة في قلوب أهالي البلدة جميعًا، حيث كانا دائمًا يحرصان على مشاركة أهل البلدة في جميع المناسبات، وجاء خبر وفاتهما كالصاعقة».

وكانت قرية كوم أشقاو بطما، شهدت وفاة «سيد. م» 70 عامًا، في يوم الاثنين الماضي، وبعدها بثلاثة أيام، لقى نجله «محمود» البالغ من العمر 40 عامًا، مصرعه في حادث.

الحزن يعم القرية والقرى المجاورة

وشيع أهالي القرية كوم أشقاو والقرى المجاورة جثمان «محمود سيد»، الذي لقي بعد مصرعه بعد وفاة والده بـ3 أيام، وسط حالة من حزن وبكاء وصرخ يطلق من شمال وجنوب القرية.