تفاصيل مصرع عامل بناء في سوهاج.. صدمته «خلاطة أسمنت» وتوفي في الحال

خرج الشاب العشريني، «م.م»، صباح اليوم من منزله بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج، باحثا عن قوت يومه، بعمله في المعمار، وتوجه رفقة زملائة بالعمل لقرية عرب الصبحة لإنهاء عملهم بالبناء، ولكنه كان آخر صباح يشهده العشرينى داخل منزله، حيث لقي مصرعه بموقع البناء أسفل «خلاطة الأسمنت» ولم تفلح جهود إنقاذه.

الإخطار الأمني

كانت البداية بتلقي اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي بدار السلام لمركز شرطة دار السلام بوصول عامل بناء جثة هامدة للمستشفى، اصطدمت به خلاطة الأسمنت بموقع عمله.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، وبالفحص تبين مصرع عامل يدعى «م. م» 23 عاما، إثر اصطدام خلاطة الأسمنت بموقع العمل به، وتم وتم نقله للمستشفى المركزي لإسعافه، ولكنه وصل جثة هامدة ونقل لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.