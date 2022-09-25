أول ظهور لـ«بطل» واقعة السائق المتهور: «مخفتش وكان لازم أوقفه»

حكى رجل الأعمال وليد عيسى، الذي أوقف «سائق السويس المتهور»، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنه عند قيادته السيارة متجها لمكان عمله القريب من منزله في مدينتي، على طريق السويس، وجد زحامت مروريت ولا يفهم سبب ذلك: «تقريبا ده الوقت اللي حصل فيه اصطدام السيارة النقل للسيارة الملاكي».

في الأول أديته عذره

وأضاف «عيسى»، خلال تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، أنه بعدما تخطى سائق السويس المتهور لـ «الكارتة» استمر الزحام المروري، فحاول تفاديه، فوجد سائقا يقود سيارة سوداء مفتوح بابها، رافضا تخطيه أي سيارة، متابعا: «لما شوفته ظنيت أن عربيته مقلوبة واديتله عذره أن عربيته مقلوبة ودة تعبير عن غضبه».

ولفت إلى أن قبل وصوله للدائري وجد تجمعا من المواطنين يحاولون إيقافه: «وقفت مع الناس وبنحاول نوقفه وكان فيه ارتكاز أمني، وكان هيدوسنا، ومن هنا أيقنت أنه عاوز يؤذي حد، ومن اللحظة دي قررت إني لازم أوقفه ومخفتش».

الناس كانت خايفة تقرب له في البداية

وأشار بطل واقعة «سائق السويس المتهور» إلى أنه عقب إيقافه وإمساكه، تجمع عدد من المواطنين لضربه: «الناس في الأول كانت خايفة تقرب منه، والناس خافت على عربياتها، بس أنا قلت مش مهم العربية، والحمد لله ربنا وفقنا».