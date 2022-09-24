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«السائق ما كانش في وعيه» .. مصور فيديو السيارة الطائشة على طريق السويس يكشف التفاصيل

كتب:

شريف سليمان
09:08 م | السبت 24 سبتمبر 2022
واقعة تحبس الأنفاس على طريق السويس

واقعة تحبس الأنفاس على طريق السويس

قال أحمد يوسف مصور فيديو السيارة الطائشة على طريق السويس، إن الواقعة حدثت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا على طريق السويس: «الوقت كان حيوي، والناس رايحة أشغالها، وفوجئنا بهذا المشهد، والشخص مكنش في وعيه».

تفاصيل الواقعة

وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «السائق عرّض حياة الناس والأطفال للخطر، وبالتالي كنت في حاجة إلى التوثيق حتى يحاسب هذا الشخص».

وتابع: «لا أعرف ما إذا كان مجنونا أو يتعاطى مادة مخدرة، فتح باب السيارة وأخرج قدمه منها، وفتح الزجاج وأخرج يده وأشار بحركات غريبة، حاول الجميع إيقافه بما في ذلك الشرطة، لكن الرجل لم يستجب وأشار بحركات تدل على أنه مش طبيعي».

وواصل: «لما وصلنا الكارتة قلنا هيقف، لكنه كسر حاجز الحديد ومشي، والناس كلها كانت مستغربة، لكن السواق كان ماشي ولا في حاجة في دماغه والمنظر كان غريب جدا، وكان في عربية شرطة سبقته وسبقتنا كلنا وقفلت طريق السويس، لكن الراجل فضل ماشي، لحد ما الناس حجزت عليه، واضطر يقف، بعد ما أحد السائقين تضررت سيارته».

النيابة تباشر التحقيق

تباشر النيابة العامة التحقيق مع السائق المتهور المتهم في حادث طريق السويس، بتعطيل الحركة المرورية والقيادة المتهورة بسرعة جنونية، بعدما عرّض سلامته وسلامة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة وغيرها من التهم، كما جرى تحريز الفيديوهات المصورة من المواطنين من قبل وحدة الرصد بوزارة الداخلية.

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