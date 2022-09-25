رحلة السائق المتهور من طريق السويس لخلف القضبان.. عرض حياة الناس للخطر

كانت الساعة تتجه عقاربها التاسعة من صباح الخميس الماضي، حينما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطعًا مصوراً بهاتف محمول خاص ببعض المواطنين يحتوي مدته دقيقة ونصف، ظهر خلاله أحد الأشخاص يقود سيارته على طريق السويس بسرعة جنونية وبشكل متهور وفتح باب السيارة ووضع قدمه اليسرى على الباب حتى يظل مفتوحاً وهو يقود في محاولة من المواطنين لاستيقافه وإعادته لرشده إلا أنه لم يتوقف لدقائق متواصلة حتى اصطدمت سيارته بأخرى نقل ثقيل «تريلا» من الخلف.

المتهم كان تحت تأثير المواد المخدرة

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في واقعة سائق السيارة المتهور على طريق السويس أنه كان تحت تأثير المواد الكحولية المسكرة فضلاً عن حيازته لدفترين من أوراق لف سجائر «بفرة»، مع أداة خاصة لتعاطي مخدر الآيس، وعقار طبي «مجهول» ليواجه العديد من التهم أبرزها تعريض سلامته وسلامة الآخرين للخطر، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة بمساعدة الأشخاص شهود العيان.

المتهم يتعاطى للمخدرات

خضع المتهم لجلسة تحقيق حول هذه الواقعة أمام النيابة العامة التي كشفت أنه أول أمس الخميس، إخطارًا من الشرطة يُفيد بضبط أحد الأشخاص لقيادته سيارتَه على نحو يُعرّض الآخرين للخطر، واعتراضِهِ طريق السيارات المارّة، ما نتج عنهُ تلفيات بإحداها، فضًلا عن ضبط مواد كحوليّة ومخدّرة بحوزتِهِ، وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي بأنه بإجراء تحليل للمتهم فورَ ضبطه تبين تعاطيه للمخدرات، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام لعدة مقاطع مُصوّرة تخص الواقعة، فباشرت النيابة العامّة التحقيقات على الفور.

المتهم أنكر ما نُسب إليه

وباستجواب المتهم أنكر ما نُسب إليه، وأقر بقيادة سيارته بطريقة متهورة دون إبداء سبب لذلك، وأن ما قام به بالطريق العام كانت محاولة منه لمنع ضبطه، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأخذ عينة منه لتأكيد مدى تعاطيه للمواد المخدرة، كما أمرت المحكمة المختصة بالنظر في أمر المتهم اليوم باستمرار حبسه خمسة عشر يومًا.

حبس السائق المتهور على طريق السويس

وبعد أن انتهت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المُتّهم المتسبب برعونتِهِ وعدم اتباعِهِ للوائح والقوانين في حادث بطريق السويس العام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.

مصور الفيديو يكشف التفاصيل

وفي السياق نفسه قال قال أحمد يوسف مصور فيديو السيارة الطائشة على طريق السويس في حديثه لـ«الوطن»: «السائق عرّض حياة الناس والأطفال للخطر، وبالتالي كنت في حاجة إلى التوثيق حتى يحاسب هذا الشخص، لا أعرف ما إذا كان مجنونا أو يتعاطى مادة مخدرة، فتح باب السيارة وأخرج قدمه منها، وفتح الزجاج وأخرج يده وأشار بحركات غريبة، حاول الجميع إيقافه، لكن الرجل لم يستجب وأشار بحركات تدل على أنه مش طبيعي».

وأضاف: «السائق حينما وصل الكارتة قلنا هيقف، لكنه كسر حاجز الحديد ومشى، والناس كلها كانت مستغربة، لكن السواق كان ماشي ولا في حاجة في دماغه والمنظر كان غريب جدا، وكان في عربية شرطة سبقته وسبقتنا كلنا وقفلت طريق السويس، لكن الراجل فضل ماشي، لحد ما الناس حجزت عليه، واضطر يقف، بعد ما أحد السائقين تضررت سيارته».

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني إن هذه الواقعة مؤسفة ولابد من محاسبة السائق بعقاب رادع، وفقاً للمادة رقم 76 من قانون العقوبات للمرور، فإن سائق السيارة المتهور بطريق السويس فإنه «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك تكون مدة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، أما إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات»، كما سيواجه عقوبة الحبس وغرامة تبدأ من قيمة 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات.