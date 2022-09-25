تامر حسني يحيي أضخم حفلات الإسكندرية رغم انقطاع الكهرباء

أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا ضخما داخل أحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الفئات والأعمار، الذين توافدوا إلى مكان الحفل، قبل انطلاقه بساعاتٍ عدة.

وشهد الحفل انقطاع التيار الكهربائي، قبل انطلاقه، ما تسبب في تأخير صعود تامر إلى المسرح، لكن بمجرد صعوده تعالت صيحات الجمهور الذي تفاعل مع أغنيات تامر حسني بشكل كبير.

تامر حسني قدم عدد كبير من أغنياته الجديدة

وقدّم تامر حسني مجموعة من أبرز أغانيه خلال الحفل، وأبرزها «خليك فولاذي، أنا ولا عارف، عشأنجي، الله يباركلي فيك، عمري ابتدا، حبيتها يا ناس».

وحرص تامر حسني على غناء أغنية «حياتنا» التي طرحها كليب من فيلمه الأخير «بحبك»، عبر حساباته الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي، كما تألق في غناء أغنيات «عيش بشوقك، كفاياك أعذار، حب يعجزك، ناسيني ليه، نور عيني، هدلعني» وغيرها من الأغنيات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وحرص تامر كعادته على دعم المواهب الجديدة في الحفل، وقدّم مجموعة من المواهب الشبابية التي صعدت على خشبة المسرح، وقدّمت معه أغنية «وأنت بعيد».

ويعد هذا الحفل هو الأضخم، خلال الموسم، واستغرق تحضيره 6 أيام، وظهر بشكلٍ جديدٍ ومختلف عن المعتاد، ووجّه تامر حسني لهما الشكر في نهاية الحفل.

تامر حسني طرح مؤخرا أغنية حياتنا

وطرح تامر حسني أغنية «حياتنا»، منذ يومين عبر موقع «يوتيوب»، وعدد من المنصات، وحققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة، وجاء نجاح الأغنية بالتزامن مع حالة النجاح التي يعيشها تامر بسبب فيلمه الجديد «بحبك» المعروض حالياً في دور العرض السينمائي، وحقق إيرادات مرتفعة في مصر والدول العربية.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين وتتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميدية.