الانتهاء من تنفيذ 34 ألف وصلة مياه منزلية في قرى «حياة كريمة» بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن مبادرة حياة كريمة المنفذة داخل 181 قرية بالمحافظة، يجري تنفيذها بالتعاون مع «مياه سوهاج»، من خلال مشروعات صرف صحي في 14 قرية بمركز ساقلتة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 9500 وصلة منزلية من أصل 12500 وصلة، وفي 23 قرية بمركز المراغة، وتم الانتهاء من 25000 وصلة منزلية من 49500 وصلة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس شركة مياه سوهاج لمشروع الوصلات المنزلية بمركزي المراغة وساقلتة، والجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

مشروعات حياة كريمة بمياه مراكز سوهاج

وقال رئيس مياه سوهاج، في بيان صحفي، إن عدد القرى الجاري بها تنفيذ مشروعات صرف صحي في مركز طما يبلغ 34 قرية، وتبلغ عدد الوصلات المنزلية بتلك القرى 43910، كما أنه جار تنفيذ 19 مشروع صرف صحي بمركز دار السلام تشمل 24171 وصلة منزلية، كما يبلغ عدد القرى التي يتم بها تنفيذ مشروعات صرف صحي في مركز المنشأة 33 قرية، تشمل 51801 وصلة منزلية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات في 29 قرية بمركز جرجا تضم 43288 وصلة منزلية، و29 قرية بمركز البلينا تشمل 52281 وصلة منزلية.

الالتزام بالجدول الزمنى لتسليم المشروعات

وشدد رئيس «مياه سوهاج» خلال الجولة، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، كما طالب المواطنين بعدم الدخول على الشبكة إلا بعد الانتهاء من المشروع لعدم إتلاف المشروع وحفاظاً على استثمارات الدولة.