«مياه سوهاج» تعلن نتيجة المتقدمين لمسابقات التوظيف بكليتي علوم وتجارة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، نتيجة الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقات التوظيف رقم 2 لسنة 2020 بكليتي العلوم والتجارة بجامعة سوهاج.

رابط نتيجة الاختبارات التحريرية

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمتقدمين لشغل وظائف «أخصائي سلامة، صحة مهنية، كيميائي، فني معمل»، الاستعلام عن نتيجة الاختبارات التحريرية التي أجريت بكلية العلوم بجامعة سوهاج وفقًا للمسابقة رقم 2 لسنة 2020، من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكترونى https://www.scww.com.eg، والبحث بالرقم القومي، لافتة إلى إعداد الاختبارات وتصحيحها بواسطة أساتذة متخصصين.

وسيُفتح باب التظلمات للراسبين بالاختبارات التي أجريت بكلية العلوم، في الفترة 24 سبتمبر الجاري وحتى 29 من نفس الشهر.

نتيجة المتقدمين لمسابقة التوظيف بكلية التجارة 2020 و2022

كما كشف شركة مياه الشرب نتيجة الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقتي التوظيف رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022 بكلية التجارة بجامعة سوهاج، لشغل وظائف «محاسب، أخصائي موارد بشرية، كاتب ومدخل بيانات، أمين خزينة، سائق، سائق معدات ثقيلة، عامل تشغيل وصيانة، حرفي، مراقب أمن».

ويمكن للمتقدمين معرفة النتيجة، من خلال الدخول على موقع الشركة ثم الاستعلام عبر الرقم القومي، وجرى فتح باب التظلمات للراسبين بداية من 21 سبتمبر وحتى 29 من الشهر ذاته.