«التنمية المحلية» توجّه بوضع علامات إرشادية لتحذير المواطنين من مناطق الحفر

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باستمرار خطط رصف الشوارع والميادين في محافظات «المنوفية، والإسكندرية، والقليوبية، ومطروح، وأسيوط، والبحيرة، والشرقية»، في ضوء تجميل وتطوير الشوارع والميادين ورفع كفاءتها، لتسهيل الحركة والانتقال وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما وجّه بوضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية، لتحذير المواطنين من مناطق الهبوط والحفر التي يتم رصفها.

تعليمات مشددة بإنهاء المشروعات في التوقيت المحدد

وشدد وزير التنمية المحلية، بحسب بيان صادر عنه اليوم، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المقررة لإنهاء مشروعات الرصف وفقا للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، والتنسيق المشترك بين مسؤولي شركات المرافق، ومجالس المدن، والمقاولين المنفذين لمشروعات الرصف، للانتهاء من توصيل المرافق وأعمال رد الشيء لأصله بالطرق التي يجري رصفها، قبل الشروع في وضع طبقة الأسفلت النهائية.

مواجهة التعديات على أملاك الدولة

كما وجّه آمنة، المحافظات، بمتابعة نبض الشارع في المحافظات، والاستجابة الفورية وسرعة حل الشكاوى، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

وفي سياق متصل، استجابت مبادرة «صوتك مسموع» لشكوى سكان شارع حافظ عابدين بكرداسة بمحافظة الجيزة، بشأن التعدي على أملاك الدولة وتجريف الأرض وإقامة أسوار، إضافة إلى إقامة صالة أفراح غير مرخصة وما يصدر عنها من أصوات مزعجة للسكان، وغيرها من الأنشطة المخالفة والمحظورة.

وتواصلت مبادرة «صوتك مسموع» مع الأجهزة التنفيذية بمركز كرداسة ومحافظة الجيزة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى وسرعة حلها، وجرى تنفيذ حملة لإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإزالة أسباب الشكوى.