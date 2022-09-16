التنمية المحلية تستجيب لما نشرته «الوطن»: حملات لرفع القمامة بالملك الصالح

استجابت وزارة التنمية المحلية لما نشرته جريدة «الوطن»، في عددها الصادر يوم 23 أغسطس الماضي تحت عنوان «أنقذوا سكان شارع الملك الصالح من فوضى القمامة يا وزير التنمية المحلية».

حملات متكررة على مدار الساعة

وأكدت وزارة التنمية المحلية في ردها على ما نشرته «الوطن»، أن الوزارة تواصلت مع الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة، وأفاد أنه قام بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة للقيام بحملات نظافة متكررة على مدار الساعة بكل شوارع الحي، كما تم تنظيم حملة لرفع القمامة أمام كوبري «مانسترلي»، وتفريغ صناديق القمامة وإنهاء أسباب الشكوى.

حملات نظافة للموقع

كان سكان شارع الملك الصالح أمام كوبري المانسترلى بالقاهرة ناشدوا وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة بإنقاذهم من تجمع القمامة بصفة مستمرة بجوار مدرسة خالد بن الوليد وتفريغ القمامة وصناديقها أمام المدرسة بصورة غير لائقة لا تناسب موقع المدرسة ولا الموقع التاريخي حيث يوجد قصر المانسترلي ولابد من نقل صناديق القمامة إلى موقع آخر حفاظا على المظهر العام.