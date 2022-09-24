«التنمية المحلية»: دعم 128 تكتلا اقتصاديا في 4 محافظات بـ480 مليون جنيه

ثمن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود محافظات سوهاج وقنا والمنيا لتنفيذ مختلف مشروعات التنمية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

بعثة خبراء البنك الدولي في زيارة ميدانية للصعيد

واختتمت بعثة خبراء البنك الدولي وفريق مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر زيارتها الميدانية للمحافظات المشار إليها، التي استمرت 4 أيام واستهدفت متابعة التقدم في تنفيذ مشروعات البرنامج وتقديم الدعم الفني للمحافظات لاستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة فى مجال مشروعات التنمية الاقتصادية والبنية الأساسية.

وعقد وفد البعثة لقاءات مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفرق وحدات التنفيذ المحلية بالمحافظات، كما عقدت البعثة لقاءات مع منتجي وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظات الأربعة وهي تكتلات العسل الأسود في قنا، تصنيع الأثاث في سوهاج، منتجي النباتات العطرية في المنيا.

كما زارت البعثة عددًا من المراكز التكنولوجية لخدمة المستثمرين والمواطنين ببعض مراكز المحافظات الأربعة، واطلعوا على التطوير الذي شهدته هذه المراكز الذي تضمن ميكنة وتوحيد وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التجهيز والتأثيث لتلك المراكز ورفع قدرات فرق العمل، كما زار أعضاء البعثة المشروعات الجاري تنفيذها لترفيق المناطق الصناعية في قفط بقنا وغرب طهطا بسوهاج، إلى جانب زيارة بعض مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الصحي التى ينفذها البرنامج في سوهاج وقنا.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأشاد أعضاء البعثة بتقدم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنفيذ المشروعات والالتزام بإجراءات تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية أثناء التنفيذ، كما ثمنوا تدخلات البرنامج في دعم التكتلات الاقتصادية وزيادة ربحية العاملين بها، والمردود الكبير لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية على زيادة الاستثمارات الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا، ومساهمة حزمة مشروعات البرنامج خلال السنوات الخمس الماضية في تخفيض معدلات البطالة والفقر إلي مستويات غير مسبوقة وتحويل المحافظات إلي مناطق جذب.

وتضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي متكامل، و10 مشروعات مدّ وتدعيم خدمات الصرف الصحي، و6 محطات معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية 38 ألف متر مكعب/يوم، و14 محطة رفع، وشبكات انحدار وخطوط طرد بأطوال إجمالية 315 كيلومترًا، و 2 غابة شجرية، وجار إنهاء وتشغيل 7 مشروعات صرف صحي متكامل تتضمن 7 محطات رفع ومحطة معالجة بطاقة 29 الف 3/يوم بإجمالي 115 كيلومتر شبكات انحدار وخطوط طرد، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 2.2 مليار جنيه ويستفيد منها حوالى مليون مواطن.

مشروعات تنمية الصعيد

وتضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد إنشاء 5 محطات مياه شرب وجاري تنفيذ 2 محطة باستثمارات تقدر ب 236 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 190 الف مواطن بالإضافة إلي تنفيذ العديد من المشروعات في مجال مد وتدعيم واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في قري ومدن محافظتي سوهاج وقنا.

كما شملت إنجازات البرنامج استثمارات في مجال الطرق والنقل والمحاور المرورية بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه تم إنهاء معظمها وتتضمن رصف 1000 كيلومتر طرق وشوارع داخلية وإنشاء ورفع كفاءة 26 كوبري، إضافة إلى أعمال الإنارة فضلا عن 74 مشروع طرق جار تنفيذها، كما نجح البرنامج في تغطية 12 ترعة وتدبيش وتأهيل وحماية جوانب نهر النيل في 7 قرى ومدينة فضلًا عن مشروعات جار بدء تنفيذها في نفس المجال باستثمارات إجمالية 2 مليار جنيه.

كما نجح البرنامج في إنجاز 88 مشروعًا للتطوير الحضري والتنمية العمرانية، ويجرى البدء في تنفيذ عدد من مشروعات تطوير الواجهات النيلية الكبرى وإنشاء المناطق الحرفية والأسواق والمواقف المميكنة باستثمارات إجمالية تقدر بـ1.5 مليار جنيه.

ترفيق المناطق الصناعية

وفيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية، يتولى البرنامج ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا بتكلفة 2.1 مليار جنيه من القرض بخلاف مساهمة المكون المحلي بـ3 مليارات جنيه وتنفيذ خطة لدعم 128 تكتلًا اقتصاديًا بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط بتكلفة 480 مليون جنيه، فضلا عن تطوير شامل لـ23 مركزً تكنولوجيا لخدمة المواطنين والمستثمرين.

كما أشادت بعثة البنك الدولي بالإجراءات التي يجرى تنفيذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية المتعلق بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واطلعت على إنجازات خطة التدريب المتعلقة بتعميم الممارسات، التي شملت قيادات وكوادر الإدارة المحلية في محافظات صعيد مصر ومراكز حياة كريمة.