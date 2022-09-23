وزير التنمية المحلية يناقش تطوير «أيادى مصر» لتسويق المنتجات اليدوية

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الاجتماع التنسيقي الأول للجنة الوزارية الخاصة بدعم وتطوير منصة «أيادى مصر»؛ لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والذي استضافته الوزارة بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وبرنامج الأغذية العالمي، وشركة «إي أسواق مصر» وقيادات وزارة التنمية المحلية؛ لبحث تحقيق التكامل و التعاون الممكن بين الوزارات والهيئات للنهوض بالمنصة وتطوير استراتيجية إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخلياً وخارجياً خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التنمية المحلية الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصة «أيادي مصر»، وخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة «أيادي مصر» الإلكترونية والتي ساهمت في خلق فرص عمل لا سيما خلال عامي جائحة كورونا.

جهود الدولة للقضاء على البطالة

وقال اللواء هشام آمنة، إنّ الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة «أيادي مصر» الاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة الانتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي، ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالنجاحات والجهود التي حققتها منصة «أيادي مصر» منذ إطلاقها من وزارة التنمية المحلية، مشيدًا بمستوى المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المعروضة على المنصة، منوهًا باستمرار الوزارة في دعم المنصة بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع القرى والمدن المصرية.

وخلال اللقاء، رحّب اللواء هشام آمنة بالمشاركين في الاجتماع من ممثلي جميع الوزارات والجهات المعنية بتطوير منصة «أيادي مصر» في إطار الاجتماع الأول للجنة التسيير المعنية بعملية تطوير المنصة الإلكترونية بدعم وتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، وشركة «إي أسواق مصر» التابعة لوزارة المالية.

وأشاد بجهود كل الجهات الوطنية التي شاركت، خلال الأشهر الماضية، في الاجتماعات والمناقشات لبورة الأسلوب الأمثل لكيفية تحقيق الاستفادة في إطار مبادرة «أيادي مصر»؛ لتصبح منصة إلكترونية موحدة للمنتجات والسلع اليدوية والتراثية المنتجة في كافة محافظات الجمهورية.

منصة أيادي مصر

وخلال الاجتماع، تبادل ممثلو الوزارات والهيئات وغرفة صناعة المنتجات اليدوية النقاش حول الخبرات المكتسبة في هذا الملف الهام من خلال ما تقوم به جميع الوزارات من جهود في مجال تعزيز قدرات منتجي السلع اليدوية والتراثية والحرافية وكيفية استفادتها مما تتيحه منصة أيادي مصر كأداة تسويقية تم تكوين هياكل لها في كل المحافظات ونقاط تواصل تعمل على الأرض مع المنتجين علاوة على الجهود المبذولة في مجال التدريب والتأهيل والمشاركة في المعارض المحلية والدولية والتي كان آخرها على المستوى الخارجي معرض «أيادي مصر» بالجناح المصري في المنتدى الحضري العالمي في مدينة «كاتوفيتشي» بدولة بولندا، يونيو الماضي.

كما شهد الاجتماع كذلك تبادل الخبرات فيما يخص مجال تسويق وتحسين المنتجات المعروضة على المنصة مع الإشادة الكبيرة بالمنصة، وما حققته خلال الفترة الماضية، وأكد جميع الحضور على الالتزام الكامل بتقديم كل الخبرة المطلوبة كلاً في مجاله بما يحقق توجيهات رئيس الجمهورية.