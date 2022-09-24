زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشمالي لجزيرة «سومطرة» الإندونيسية أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

زلزال «سومطرة» وقع على عمق 40 كيلومترًا

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الزلزال وقع على بعد حوالي 19 كيلومترا جنوب شرقي «مولابوه» الإندونيسية، وكان على عمق 40 كيلومترًا.

وفي 11 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة مقاطعة «سومطرة الغربية» غرب إندونيسيا دون وقع موجات المد العاتية «تسونامي»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وبعد 14 دقيقة من الزلزال، حدثت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.4 درجة على مقياس ريختر، فيما قالت وكالة «الأرصاد الجوية» الإندونيسية، في ذلك الوقت، إن الزلزال وقع مركزه على بعد 147 كم شمال غربي منطقة «جزر مينتاواي»

زلزال بقوة 5.8 درجة ضرب «سومطرة الغربية»

وفي 29 أغسطس الماضي، هز زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر «سومطرة الغربية» قرب مدينة باريامان، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، في ذلك الوقت، إن مركز الزلزال على عمق 11.9 كيلومتر، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، قالت «وكالة الأرصاد الجوية» الإندونيسية، إن زلزالا قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل جزيرة «سومطرة»، وهو الثالث الذي ضرب المنطقة في ذلك اليوم، فيما لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

وفي ذلك الوقت، ضربت 3 زلازل متتالية، المنطقة الإندونيسية، وأشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى تسجيل هزة بقوة 5.2 درجة قبل فجر اليوم ذاته،، أعقبها زلزال قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر بعد أقل من ساعة.

وفي 14 مارس الماضي، قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة «سومطرة» الإندونيسية، وضرب الزلزالعلى عمق 21 كيلومترًا، وكان مركزه على بعد 167 كيلومترًا غرب مدينة «باريامان» الساحلية.